Avatar 2, il film entra ufficialmente nel record dei 10 film con più incassi di sempre

Avatar: La Via dell’Acqua, ha riscosso un grande successo anche in Italia, come dimostrato dai risultati al botteghino. Con un incasso di oltre 40 milioni di euro e oltre 4,5 milioni di spettatori, il film entra nella classifica dei 10 migliori incassi di tutti i tempi in Italia, secondo le parole dell’Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia, Daniel Frigo. Non sorprende il successo del film in Italia, considerando l’enorme successo del primo Avatar e l’attesa per il sequel.

Per chi ancora non lo sapesse, si tratta di un film diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau tramite la società Lightstorm Entertainment. La trama è scritta da James, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno. La pellicola vede come protagonisti Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi del film.