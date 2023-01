Avatar 3, ad un mese dall'uscita del 2 ci sono già gli spoiler sul terzo capitolo

Il successo del secondo capitolo della saga di Avatar, Avatar: La via dell’acqua, è stato straordinario. Nonostante siano passati tredici anni dal primo film, la serie cinematografica creata da James Cameron è tornata al cinema a fine dicembre e ha sbaragliato ogni tipo di concorrenza. Finora, l’avventura fantascientifico-ecologista ha superato il miliardo di dollari nelle sale internazionali ed è l’unico film del 2022 a raggiungere questo traguardo. Se si aggiungono i 450 milioni di dollari conseguiti al botteghino americano, si può ipotizzare che presto la pellicola raggiungerà 1,5 miliardi di dollari d’incasso globale. La domanda che tutti ci poniamo però è: ci sarà Avatar 3?

Avatar 3: cosa ci aspetta nei prossimi anni?

Ebbene si, perché Cameron è già proiettato al futuro. La saga di Avatar comprende cinque film in totale e il terzo è già stato girato. Nel frattempo, il regista sta iniziando a rivelare alcuni dettagli su ciò che ci aspetta nella prossima pellicola. Ci sarà spazio per nuove esplorazioni sul pianeta Pandora e per una nuova tipologia di alieni, i “Popolo della cenere“, così da non cadere in stereotipi o presentare solo una visione unilaterale dei personaggi. E infatti il produttore Jon Landau ha dichiarato che nel quinto film i Na’vi potrebbero addirittura lasciare Pandora per approdare sulla Terra.

Il fatto che il terzo film sia già stato girato poi è una prova delle grandi aspettative che ci sono per la continuazione della storia, e l’idea di esplorare nuovi mondi e di presentare nuove popolazioni extraterrestri rende ancora più intrigante il futuro della saga. Insomma, è tutto pronto, bisogna solo aspettare dicembre del 2024.