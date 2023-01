Per tutti gli interessati anche per il mese di gennaio sono disponibili numerose offerte mobile molto allettanti e queste ultime sono proposte dal noto operatore telefonico Iliad. In particolare, è al momento disponibile per gli utenti un vasto catalogo di offerte, che partono da un prezzo di soli 4,99 euro e che includono tanti minuti e giga per navigare, in alcuni casi anche con connettività 5G.

Iliad continua a proporre un vasto catalogo di offerte con minuti e giga in 5G

Anche per questo mese di gennaio l’operatore telefonico francese Iliad continua a proporre ai propri clienti un vasto catalogo di offerte da attivare. In particolare, si tratta di offerte un po’ per tutti i gusti e che includono come già detto tanti minuti e giga per navigare. Vediamo qui di seguito alcune.

Iliad Voce

Continua ad essere disponibile questa offerta che si distingue per il bassissimo costo di soli 4,99 euro al mese. L’offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri e 40 MB per navigare.

Iliad Giga 100

La nuova offerta mobile proposta da Iliad include ogni mese sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. In questo caso il costo mensile è di 7,99 euro e, come suggerisce il nome, sono inclusi ben 100 GB di traffico dati con connettività 4G e 4G+.

Iliad Giga 150

Questa offerta include un enorme quantitativo di traffico dati per navigare anche con connettività 5G pari ad addirittura 150 GB. In questo caso sono poi sempre inclusi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro al mese.