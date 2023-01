Iliad continua ogni giorno che passa a sorprendere i suoi utenti e soprattutto la concorrenza. In queste ultime ore, in particolare, l’operatore telefonico ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile. Si tratta della nuova Iliad Giga 100. Anche quest’ultima offre 100 GB di traffico dati ed ha sempre un prezzo molto basso e va a sostituire la precedente offerta denominata Iliad Flash 120.

Iliad presenta Iliad Giga 100, la nuova offerta low cost con 100 GB

Da qualche giorno non è più disponibile l’offerta di rete mobile del noto operatore telefonico francese Iliad Flash 120. Nonostante questo, l’operatore ha prontamente sostituito quest’ultima con una nuova offerta mobile altrettanto interessante. Come accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata Iliad Giga 100.

Questa offerta è sempre caratterizzata da un prezzo molto basso ma al contempo offre un elevato quantitativo di traffico dati pari a 100 GB, con una connettività massima pari al 4G e al 4G+. Oltre a questo, nell’offerta sono sempre inclusi minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il costo per il rinnovo mensile è il medesimo della precedente offerta Iliad Flash 120. Si tratta dunque di 7,99 euro al mese, a cui bisogna aggiungere 9,99 euro per il costo della scheda sim. L’offerta include anche diversi servizi, fra cui richiami, hotspot, controllo credito residuo e segreteria telefonica. È un’offerta attivabile da tutti i clienti che attiveranno un nuovo numero anche richiedendo la portabilità da altro operatore e anche da chi è già cliente e vuole effettuare il cambio offerta.