Il noto produttore cinese OnePlus ha in mente per questo 2023 tanto nuovi prodotti di rilievo. Tra questi, abbiamo avuto modo di vedere alcuni rumors e indiscrezioni del primo tablet del marchio, cioè OnePlus Pad, e sappiamo poi da tempo l’arrivo del nuovo top di gamma OnePlus 11. Tuttavia, l’azienda annuncerà anche il nuovo mid-range OnePlus Nord CE 3 e quest’ultimo si è da poco mostrato in alcune immagini dal vivo.

OnePlus Nord CE 3, ecco le prime immagini dal vivo del nuovo mid-range

Nel corso delle ultime ore il noto sito web MySmartPrice ha pubblicato quelle che sembrano essere le prime immagini dal vivo del prossimo medio di gamma di casa OnePlus, ovvero OnePlus Nord CE 3. Queste immagini ci hanno quindi confermato ufficiosamente il design.

Osservando queste immagini, possiamo notare sul fronte la presenza di un ampio display con i bordi piatti e con un foro centrale per la fotocamera anteriore. Le cornici attorno allo schermo sono ben ottimizzate, anche se quella inferiore rimane comunque più pronunciata rispetto alle altre. Sul posteriore, invece, lo smartphone avrà due zone circolari. In una di queste sarà collocato un sensore fotografico più ampio, mentre nell’altra troveranno posto due sensori fotografici più piccoli. Accanto a queste zone circolari troverà invece posto un flash LED.

Rispetto al precedente modello, questo nuovo OnePlus Nord CE 3 sembra che presenterà dei piccoli passi indietro. Il display, ad esempio, sembra che sarà realizzato con tecnologia IPS LCD , vista la presenza di un sensore biometrico fisico integrato nel tasto di accensione e spegnimento. Il pannello avrà una diagonale da 6.7 pollici e ci sarà sempre un refresh rate da 120Hz.