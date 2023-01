You 4, spuntano i dettagli inediti sulla nuova stagione

You è un accattivante thriller non adatto a tutti (vi spieghiamo subito il perché) e presto sarà disponibile su Netflix con la terza stagione. La storia segue un gestore di libreria che, dopo aver incontrato un’aspirante scrittrice, diventa ossessionato da lei e utilizza Internet e i social media per raccogliere sue informazioni e avvicinarsi di conseguenza. Nella nuova stagione, Joe (il protagonista) scappa in Europa dopo che la sua vecchia vita è andata letteralmente in fiamme. Egli cerca di cambiare identità ma alla fine si accorge di non essere cambiato neppure di una virgola.

You 4: il cast e le new entry

Nuova vita, nuova città, nuovi attori. Sicuramente nel cast rivedremo Penn Badgley nei panni del protagonista insieme a Tati Gabrielle come Marienne, la nuova ossessione di Joe. Ci sarà anche Charlotte Ritchie, Ed Speleers, Tilly Keeper, Lukas Gage, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Niccy Lin, Eve Austin, Aidan Cheng, Dario Coates, Ozioma Whenu che interpreteranno i nuovi amici londinesi di Joe e, infine, Amy-Leigh Hickman che sarà Nasia, una studentessa di Joe.

In tutto questo però Joe si invaghisce dell’ennesima donna. Stiamo parlando di Kate, chi è? Si tratta di una persona intelligente, indipendente e diffidente verso gli altri. È figlia di una madre single bohemien cresciuta facendo sempre la parte dell’adulto. Ha una migliore amica, Lady Phoebe, di cui è molto protettiva. Kate preferisce un accordo all’amore passionale e per questo esce con Malcolm, un ragazzo egocentrico e festaiolo. Quando Malcolm invita Joe, Kate non solo lo detesterà all’inizio, ma inizierà subito ad avere sospetti sulla sua sincerità.

La relazione tra Joe e Kate diventerà sempre più complicata e tesa, con Joe che userà tutti i suoi trucchi e mezzi per avvicinarsi a lei e conquistarla, mentre Kate diventa sempre più sospettosa delle sue azioni e intenzioni. La trama si sviluppa attorno alla loro relazione, con colpi di scena e svolte inaspettate che porteranno il pubblico a chiedersi chi dei due avrà la meglio.

Tutto questo sarà disponibile su Netflix dal 9 febbraio (prima parte) e la seconda dal 9 marzo.