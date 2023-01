You 4, dopo Mercoledì Jenna Ortega torna nei panni di Ellie Alves

Sarebbe senz’altro una svolta inaspettata e interessante per la trama dello show, e l’interpretazione di Jenna Ortega sarebbe sicuramente all’altezza del compito. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo al ritorno di Ellie in You, quindi non possiamo sapere con certezza se e come il personaggio tornerà nella serie. Sarà quindi importante attendere ulteriori notizie e sviluppi riguardo alla trama della quarta stagione per scoprire se e come Ellie farà nuovamente la sua comparsa.

Qualora le previsioni dovessero avverarsi, nessuno si stupirà della scelta. L’attrice d’altronde ha già dimostrato la sua versatilità interpretando ruoli diversi, quindi è possibile che la vedremo in futuro in altre serie tv o film. Ortega di certo non disdegnerebbe, ed è facilmente deducibile dalla sua stessa affermazione passata: “Adoro quel set e il team. Gli sceneggiatori sono così spiritosi e così divertenti, e poi anche solo per lavorare di nuovo con Penn Badgley sarebbe bello. Mi sono divertita così tanto che se vorrebbero riavermi, sarei più che felice di dare del filo da torcere a Joe”.