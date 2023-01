Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile ha reso disponibili due nuove offerte di rete mobile a basso costo e con tanto da offrire. Stiamo parlando in particolare delle offerte denominate Feder Spin 30 e Feder Spin 70. Scopriamo qui di seguito cosa hanno da offrire agli utenti.

Feder Mobile propone le nuove offerte di rete mobile Spin 30 e Spin 70

Feder Mobile è un operatore telefonico virtuale che si poggia su rete Vodafone. Il suo catalogo di offerte è molto interessante dato che offre offerte low cost di rilievo. Le ultime proposte dall’operatore sono come già accennato Feder Spin 30 e Feder Spin 70. Queste ultime sono da poco attivabili sia da tutti i nuovi clienti che attiveranno un nuovo numero sia da tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori. Salvo diversa comunicazione, le offerte saranno disponibili fino a fine mese, ovvero fino al 31 gennaio 2023.

L’offerta Feder Spin 30 include ogni mese 30 GB di traffico dati per navigare su rete Vodafone 4G (con una velocità massima pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload), minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 300 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di soli 4,99 euro.

L’offerta Feder Spin 70, invece, include ogni mese sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati sempre su rete Vodafone 4G. Il costo per il rinnovo mensile è in questo caso è di 6,99 euro. Ricordiamo che con entrambe le offerte vengono attivati in automatico diversi servizi, tra cui Avviso di Chiamata, Ti ho cercato e Segreteria Telefonica.