Lo scorso mese di settembre l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile aveva reso disponibile un’offerta di rete mobile molto interessante. Stiamo parlando dell’offerta denominata Feder Mobile Spin 60. Ora, però, l’operatore ha deciso di proporla nuovamente anche per tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero.

Feder Mobile propone nuovamente l’interessante offerte Spin 60

Feder Mobile Spin 60 è una delle offerte dell’operatore telefonico virtuale proposte durante lo scorso mese di settembre. Come già accennato, però, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di proporla nuovamente e anche a diverse tipologie di utenti.

Tra questi, sono compresi tutti coloro che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori, ad eccezione però di tutti coloro che provengono dagli operatori Vodafone e ho. Mobile. Nello specifico, l’offerta di rete mobile in questione comprende ogni mese 60 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo è molto basso di soli 5,99 euro al mese.

Feder Mobile Spin 60, in realtà, è una sorta di versione maggiorata rispetto all’offerta disponibile in precedenza, ovvero Feder Mobile Spin 50. Quest’ultima, a differenza della nuova offerta, comprende ogni mese 50 GB di traffico dati per navigare e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti, sempre ad un costo si 5,99 euro al mese. Vi ricordiamo che per il momento l’offerta Feder Mobile Spin 50 è ancora disponibile all’attivazione, mentre l’offerta Feder Mobile Spin 60 sarà attivabile dal 17 al 31 ottobre 2022.