TIM è eccellente, con le Wonder e la Young distrugge Vodafone con 100GB

Secondo le ultime evidenze, il pubblico non sceglierebbe più la qualità delle offerte mobili ma soprattutto la quantità e la convenienza. Si tratta di due aspetti fondamentali in un periodo che porta grande crisi, almeno stando ai dati. Quando bisogna scegliere un nuovo gestore, si vira verso tutte quelle soluzioni che sembrano essere apparentemente più convenienti in merito proprio al rapporto tra la quantità e la convenienza, tralasciando talvolta la qualità che però è insita all’interno delle promozioni mobili ormai di quasi tutti i gestori che si occupano di telefonia.

TIM è ancora una volta il gestore da battere grazie alle sue tre offerte del momento, si arriva fino a 100 giga

Tra i provider più importanti ci sono certamente quelli virtuali che hanno visto crescere nettamente l’interesse del pubblico nei loro confronti soprattutto negli ultimi anni. A tal proposito i grandi provider hanno deciso di adeguarsi, ribassando i prezzi di vendita delle loro offerte terreno intatta però la qualità ma migliorando la quantità dei contenuti.

TIM è la netta dimostrazione di tutto questo viste le promozioni messe in campo. Ricordiamo che per tutti gli under 25 c’è l’offerta Young, quella migliore in assoluto che costa 9,99 € al mese con minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti e 100 giga di connessione dati in 5G.

Seguono poi le due Wonder, promozioni mobili che rispettivamente offrono minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS.la prima permette di avere 70 giga in 5G mentre la seconda 100 giga in 5G. I prezzi sono di 7,99 € al mese e 9,99 € al mese.