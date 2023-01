TIM è folle, Vodafone distrutta con due offerte Wonder e una Young da 9 euro

Parlando di offerte interessanti, non si possono dimenticare le migliori proposte di uno dei gestori più celebri in Italia, ovvero TIM. Il famosissimo provider è riuscito a disporre anche per questo primo mese del 2023 le sue offerte migliori dal punto di vista della telefonia mobile. In basso ci sono alcuni esempi di come sono articolate le promozioni in questione.

TIM ha la formula per portare di nuovo dalla sua parte tanti utenti, ecco le due offerte Wonder con la promo Young

Si parte con una proposta che da anni esiste e persiste, ovvero la classica TIM Young, promozione dedicata solo ad una ristretta cerchia di pubblico. Ricordiamo infatti che un’offerta del genere può essere sottoscritto da tutti coloro che sono al di sotto dei 25 anni di età, con un prezzo mensile fisso a 9,99 €. All’interno di questa offerta ci sono i migliori contenuti come minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti e infine 100GB per navigare sul web utilizzando il 5G.

Ci sono poi altre due offerte molto interessanti, le quali appartengono alla nuovissima linea Wonder di TIM. La prima delle due costa ogni mese solo 7,99 € ed include al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 messaggi verso tutti e infine 70 giga per navigare sul web.

La seconda offerta comprende invece qualche contenuto in più per un prezzo leggermente più alto. La promozione costa 9,99 € al mese per chi la sceglie e al suo interno include minuti illimitati verso tutti, 1000 messaggi verso chiunque e inoltre anche 100 giga per la navigazione sul web utilizzando il 5G.