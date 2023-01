In questo 2023 ci sarà particolare attenzione per scoprire la strategia commerciale di Iliad sul fronte della telefonia. In particolare modo, gli utenti si attendono grande convenienza per la novità degli ultimi mesi, ossia la presenza di reti per la Fibra ottica.

Anche Iliad ora, così come gli altri gestori sul suolo nazionale, è in grado di offrire al suo pubblico ticket per la telefonia fissa. A tal proposito, a gennaio la migliore iniziativa del provider è la Iliad Box. Gli utenti che scelgono questa tariffa si troveranno a pagare 24,99 euro ogni mese per avere chiamate senza limiti verso tutti e connessione illimitata sino a 4 Gbps con la tecnologia della Fibra ottica.

Iliad, anche nel 2023 tariffa con 120 Giga e Fibra ottica

La presenza di tariffe per la telefonia fissa non spegne i fari di Iliad sulla telefonia mobile. Tra le diverse ricaricabili dell’operatore francese, la più conveniente resta la Flash 120. Il costo di questa promozione è pari a 7,99 euro ogni mese con un ticket di consumi senza limiti per chiamate ed SMS e 120 Giga anche in 5G per navigare in internet.

Per attivare questa promozione sarà necessario aggiungere un costo extra di 10 euro per la sottoscrizione della SIM ed effettuare la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono.

A gennaio gli utenti che optano per la doppia promozione, telefonia mobile e fissa, di Iliad avranno anche un vantaggio extra. Chi sceglie la duplice offerta pagherà solo 19,99 euro al mese a tempo indeterminato per la telefonia fissa.