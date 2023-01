Nel 2023, la NASA darà il via ad una serie di viaggi incredibili: un veicolo spaziale lascerà campioni di asteroidi sulla Terra, sarà lanciata la prima missione lunare con equipaggio e diversi nuovi razzi commerciali potrebbero fare il loro debutto al lancio.

C’è così tanto da aspettarsi, secondo l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Altre straordinarie scoperte dal telescopio Webb, missioni climatiche che ci diranno di più su come la nostra Terra sta cambiando, scienza continua sulla Stazione Spaziale Internazionale, sviluppi aeronautici rivoluzionari con i velivoli sperimentali X-59 e X-57, la selezione del primo astronauta per andare sulla Luna in più di 50 anni“, ha detto Nelson in una nota.

Nel frattempo, l’Agenzia spaziale europea lancerà una missione su Giove e le sue lune, invierà un satellite per creare una mappa 3D dell’universo e inizierà ad addestrare la sua nuova classe di astronauti, incluso uno con disabilità fisica.

Assegnazione dell’equipaggio per Artemis II

L’anno scorso, la missione inaugurale del programma Artemis della NASA è stata lanciata con un volo di prova di successo che ha inviato un veicolo spaziale senza equipaggio intorno alla luna. E sebbene il primo volo con equipaggio del programma, la missione Artemis II, non dovrebbe decollare fino alla primavera del 2024, il pubblico potrebbe presto conoscere i nomi dei fortunati astronauti che saranno a bordo.

L’agenzia spaziale ha già ristretto il suo corpo di astronauti a un campo di 18 aspiranti idonei per gli incarichi dell’equipaggio Artemis. E il mese scorso, i funzionari della NASA hanno dichiarato che avrebbero annunciato l’equipaggio di Artemis II all’inizio del 2023, quindi la notizia potrebbe arrivare da un giorno all’altro.

La missione Artemis II dovrebbe inviare quattro persone in un viaggio intorno alla luna e tornare sulla Terra.

La prossima missione successiva, Artemis III, mirerà a far atterrare gli astronauti sulla superficie lunare per la prima volta dal programma Apollo del 20° secolo.