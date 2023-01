C’era ancora qualche dubbio attorno alla serie TV del momento Mercoledì, ma pare che Netflix li abbia sciolti tutti. Infatti, a quanto pare, la fiction da record tornerà sicuramente con una seconda stagione sulla piattaforma di streaming.

La trama

La serie è distribuita in otto episodi ed è essenzialmente un mystery investigativo con toni soprannaturali che va a ripercorrere i mesi di Mercoledì Addams all’interno della Nevermore Academy, scuola molto cara alla sua famiglia. Nel tentativo di controllare i suoi poteri ed evitare diversi omicidi che coinvolgono la città, verrà a scoprire anche situazioni che hanno coinvolto i suoi genitori 25 anni prima.

Mercoledì, ecco che arriva la seconda stagione su Netflix

Diversi dettagli riguardo la seconda stagione verranno condivisi nei prossimi articoli, anche se comunque Netflix ha messo a disposizione degli utenti un video ufficiale sull’annuncio e una dichiarazione ufficiale degli showrunner, creatori e produttori esecutivi della serie Alfred Gough e Miles Millar.

“È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina.”

La serie ha raggiunto una serie di meriti da quando è stata pubblicata a novembre 2022, come essere la seconda serie più vista su Netflix e l’aver superato il miliardo di ore viste come è accaduto per Stranger Things e Squid Game.