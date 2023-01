Da ormai più di un anno non si fa che parlare di Google e del suo Pixel Fold, il primo smartphone con display pieghevole. Il dispositivo è stato attentamente realizzato da colosso che, in più occasioni, ha dovuto mettere in pausa lo sviluppo per poter risolvere intoppi e problematiche varie.

La fine del 2022 sembrava essere il periodo scelto dall’azienda per procedere con la presentazione ma così non è stato. Google rilascerà il suo pieghevole soltanto nel corso di quest’anno ma ciò non avverrà nel mese di maggio come precedentemente ipotizzato.

Google Pixel Fold: ecco quando sarà presentato ufficialmente!

The Elec riferisce che il Google Pixel Fold non sarà mostrato al pubblico durante l’evento Google I/O di maggio a causa di ulteriori problemi riscontrati dall’azienda nella produzione delle varie unità. Il motivo principale riguarderebbe dei ritardi nella ricezione dei display flessibili prodotti da Samsung. Il colosso sudcoreano è solito produrre i suoi pannelli soltanto a partire dal mese di settembre. Quindi, molto probabilmente sarà necessario attendere ottobre prima di poter assistere al debutto del dispositivo.

L’arrivo del Pixel Fold a ottobre potrebbe consentire a Samsung di rilasciare per primo le nuove generazioni di smartphone pieghevoli così da ritrovarsi avvantaggiato nella sfida a Google. L’azienda di Mountain View potrebbe comunque tenere testa al colosso senza grosse difficoltà

Lo smartphone racchiuderà in se delle ottime caratteristiche che lo renderanno decisamente interessante e di ottima qualità ma Google farà meglio a non rimandarne ulteriormente il debutto.