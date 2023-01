Un minerale è il più raro sulla Terra, neanche Elon Musk può acquistarlo

Il nostro pianeta è davvero pieno di metalli preziosi e di pietre, le quali vanno ad occupare la categoria dei minerali. Per definizione si tratta di elementi e composti che sono presenti all’interno della natura e che non sono organici, visto che non contengono al loro interno alcuna dose di carbonio.tra i più importanti ci sono chiaramente i metalli più famosi come oro, platino e argento o magari rame e diamante, i quali valgono davvero tanto.

A quanto pare però ci sarebbe qualcosa di ancora più raro, il quale non c’entra per nulla con tutti i metalli che sono stati citati qualche riga più in alto. Esisterebbe solamente un esemplare di questo particolare cristallo, il quale sarebbe stato trovato all’interno della regione di Mogok in Myanmar, e si tratta di una piccola gemma di colore arancione intenso (da 1,61 carati) ala quale è stata riconosciuta dall‘International Mineralogical Association nel 2015.

Il minerale più raro del pianeta che neanche un magnate come Elon Musk può comprare

Il nome del minerale più famoso del mondo, il quale come abbiamo detto esiste in un unico esemplare al momento, è kyawthuite.

Si tratta di un minerale talmente unico che gli scienziati ancora non hanno capito troppo in merito alla sua composizione alle sue origini. Al momento questo composto non ha alcun tipo di prezzo è proprio per questo non risulta acquistabile da nessuno, essendo dunque un elemento raro è ancora oggetto di diversi studi. Proprio per questo motivo neanche i più ricchi del mondo hanno accesso al suo acquisto, almeno per il momento.