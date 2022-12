Due minerali mai visti prima sulla Terra sono stati scoperti all’interno di un enorme meteorite in Somalia. Potrebbero contenere indizi importanti su come si formano gli asteroidi.

I due nuovissimi minerali sono stati trovati all’interno di una singola fetta da 70 grammi prelevata dal meteorite El Ali da 16,5 tonnellate, che è stato trovato nel 2020. Gli scienziati hanno chiamato i minerali elaliite in onore della meteora ed elkinstantonite e in onore di Lindy Elkins -Tanton, l’amministratore delegato dell’Arizona State University Interplanetary Initiative e investigatore principale della missione Psyche della NASA, che invierà una sonda per indagare sull’asteroide Psiche.

“Ogni volta che trovi un nuovo minerale, significa che le effettive condizioni geologiche, la chimica della roccia, erano diverse da quelle che erano state trovate prima“, Chris Herd, professore presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Atmosfera dell’Università di Alberta, detto in una dichiarazione. “Questo è ciò che lo rende eccitante: in questo particolare meteorite ci sono due minerali nuovi per la scienza”.

Un nuovo tipo di materiale

I ricercatori hanno classificato El Ali come un meteorite complesso tipo Iron IAB, ovvero fatto di ferro meteorico punteggiato da piccoli pezzi di silicati. Durante le indagini sulla fetta di meteorite, i dettagli dei nuovi minerali hanno attirato l’attenzione degli scienziati. Confrontando i minerali con versioni di essi precedentemente sintetizzate in laboratorio, sono stati in grado di identificarli rapidamente come appena registrati in natura.

I ricercatori hanno in programma di indagare ulteriormente sui meteoriti per comprendere le condizioni in cui si è formato il loro asteroide genitore. Ha detto Herd in un comunicato: “Non avrei mai pensato di essere coinvolto nella scoperta di minerali nuovi solo in virtù del lavoro su un meteorite“.

Il team sta anche esaminando le applicazioni dei minerali nella scienza dei materiali.

Tuttavia, le future intuizioni scientifiche dal meteorite di El Ali potrebbero essere in pericolo. Il meteorite è stato ora trasferito in Cina alla ricerca di un potenziale acquirente, il che potrebbe limitare l’accesso dei ricercatori alla roccia spaziale per le indagini.