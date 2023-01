android-ci-sono-tre-app-che-dovete-assolutamente-rimuovere

Gli smartphone semplificano molti aspetti della nostra vita, ma rendono anche semplice per i ladri di identità rubare i nostri dati personali. È assolutamente necessario disinstallare rapidamente i tre programmi citati in basso poiché potrebbero essere utilizzati dagli hacker per origliare le vostre attività quotidiane.

È come se i nostri smartphone fossero diventati un centro in cui convergono tutte le nostre passioni più disparate: dalle app social a quelle per il fitness, fino a quelle per le banche e le terapie, c’è un’app che ci aiuta in tutto ciò di cui possiamo avere bisogno. Tutti gli utenti Android si sono abituati a scaricare regolarmente app e giochi dal Google Play Store, un’abitudine che non richiede alcun pensiero da parte nostra, dal momento che tutto è controllato nei minimi dettagli. Contrariamente a quanto si pensa, non è sempre così.

Android, ecco le tre app in questione

In realtà, una recente analisi del Cybersecurity Research Center (CyRC) di Synopsys ha rilevato che diverse applicazioni con diversi milioni di download possono contenere difetti di codifica nel codice che le rendono accessibili agli attacchi degli hacker. Tutti e tre questi programmi hanno un obiettivo simile: consentire all’utente di utilizzare il proprio dispositivo mobile come una periferica del PC, ovvero un mouse o una tastiera.

Le applicazioni sono le seguenti:

Telepad versioni 1.0.7 e precedenti

PC Keyboard versioni 30 e precedenti

Lazy Mouse versioni 2.0.1 e precedenti

Le vulnerabilità scoperte da CyRC consentono a qualsiasi hacker di intercettare facilmente i dati che viaggiano dal telefono a un server. Questo server elabora gli input e restituisce dati che i computer possono comprendere come comandi di mouse e tastiera.

Le implicazioni per la sicurezza personale e la privacy durante l’utilizzo di Internet sono evidenti, come le credenziali di accesso al conto bancario o ai social media, e possono essere ottenute a basso costo. Dal momento che gli sviluppatori non hanno ancora commentato la situazione, chiunque stia utilizzando una di queste applicazioni, comprese quelle a pagamento, dovrebbe disinstallarle immediatamente.

Se non avete spazio sul vostro telefono per una nuova app, ma potete farne a meno, questa è l’opzione da scegliere sempre. Qualsiasi software potrebbe presentare questo tipo di problemi di sicurezza, mettendovi a rischio. Più di due milioni di utenti hanno scaricato una di queste tre app e avrebbero potuto evitare il pericolo semplicemente usando la tastiera e il mouse.