Per dare il benvenuto al nuovo anno non ci facciamo mancare nulla e vi presentiamo gli incidenti più spettacolari delle gare del 2022 al Nurburgring. Grazie al canale YouTube Auto Addiction, siamo in grado di vedere un video lungo più di mezz’ora e ricco di diversi tipi di incidenti di gara. Potrete guardare il video in questione in basso, provando a skippare le pubblicità cliccando sul pulsante ‘i’ (informazioni) e scegliendo l’opzione ‘Non sono interessato’.

Questi incidenti si verificano durante le gare VLN e NLS, oltre che durante la 24 ore di Nordschleife e altre competizioni minori. Tra questi incidenti ci sono anche diverse auto da rally. Nel video potrete vedere un insieme degli errori e incidenti più significativi del 2022, tutti accaduti al Nurburgring.

Nurburgring, godetevi il video

In poche parole, non c’è un solo momento in cui si abbia la possibilità di riprendere fiato, e il film è una montagna russa di sensazioni suscitate dagli incidenti quasi scongiurati in veri e propri botti clamorosi con supercar che finiscono in frantumi, o peggio ancora, in fiamme. Ci sono state gare su strada ispirate ai film, ma anche piloti che si sono affrontati in veri e propri duelli. Potrete notare a<nche i prevedibili errori che hanno visto le auto veloci GT3 scontrarsi sulle vetture delle classi inferiori.

Non mancano i “voli” nella leggendaria Karussell, quindi mettetevi comodi e godetevi il video pubblicato sul canale YouTube Auto Addiction: ne vedrete delle belle. Va da sé che gli errori più comuni ma anche quelli peggiori sono conseguenze di manovre errate, come la curva Fuchsrohre, Brünnchen e Pflanzgarten.