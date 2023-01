La prossima generazione di chipset Qualcomm di fascia alta prenderà il nome di Snapdragon 8 Gen 3. Sebbene la soluzione hardware non vedrà la luce sui device di fascia alta prima del 2024, sono già trapelate alcuni dettagli molto importanti.

Stando a quanto emerso, la produzione dei System-on-Chip sarà affidata in larga parte a TSMC, il principale produttore di chip al mondo. A lanciare l’indiscrezione è il noto leaker Ahmed Qwaider il qualche ha pubblicato la notizia su Twitter.

Questa scelta è legata all’innovativo sistema produttivo sviluppato dal chipmaker. TSMC utilizzerà la tecnologia a 3nm per realizzare i SoC Snapdragon 8 Gen 3. Grazie a questa soluzione sarà possibile ottenere vantaggi importanti in termini di prestazioni e consumo energetico.

⭕️Most Snapdragon 8 Gen 3 chips to be manufactured by TSMC pic.twitter.com/qYOYgWVX7I

— Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 2, 2023