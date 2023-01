Il debutto della famiglia Galaxy S23 è ormai molto vicino. Samsung terrà l’evento Galaxy update dedicato al lancio dei flagship il prossimo 1 febbraio e potremo scoprire tutti i segreti su Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Tuttavia, in attesa di conoscere la scheda tecnica ufficiale dei tre dispositivi, possiamo affidarci alle indiscrezioni per ottenere ulteriori dettagli. Il leaker Ahmed Qwaider è riuscito a scoprire in anteprima quali saranno le colorazioni dei tre device.

Iniziamo subito dicendo che le versioni bianche, oro rosa o viola non saranno disponibili per nessuna delle tre varianti di dispositivo. Samsung ha optato per colori che uniscono tonalità tradizionali ad alcune certamente più stravaganti ma non per questo meno belle.

In attesa del lancio ufficiale previsto a febbraio, sono stati svelati i colori che caratterizzeranno i nuovi Samsung Galaxy S23

⭕حصريا لا يوجد لون بينك أو ذهبي أو بورجوندي أو أبيض ستكون ألوان سلسلة Galaxy S23 أسود/أخضر/لافندر/كريم ستكون هذه الألوان الثلاثة أجهزة اى لون منهم تُفضِل؟ شكرا @technizoconcept 🤩 pic.twitter.com/2lOV4FQbZY — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 31, 2022

I Samsung Galaxy S23 e S23+ arriveranno nei colori Phantom Black, Green, Lavender e Cream. Non è chiaro se sarà possibile trovare tutte le colorazioni nei negozi o sui siti di e-commerce di terze parte. Infatti, Samsung potrebbe scegliere di vendere alcune varianti in esclusiva sul proprio sito ufficiale come successo per la precedente generazione.

Passando al Galaxy S23 Ultra, invece, le colorazioni sono quelle che si possono ammirare nell’immagine in apertura di articolo. Molto probabilmente si tratta sempre dei colori Phantom Black, Green, Lavender e Cream disponibili per gli altri modelli. Inoltre, la foto si riferisce ad un render ufficiale, quindi quello mostrato sarà il design definitivo del device.

Non resta quindi che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare. Ricordiamo che l’appuntamento con la nuova famiglia di flagship realizzata da Samsung è prevista per il primo febbraio 2023.