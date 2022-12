Il prossimo anno Samsung presenterà ufficialmente la nuova famiglia Galaxy S23. I flagship sono attesi durante l’evento Galaxy Unpacked dedicato che si terrà il primo febbraio 2023.

Tuttavia, il produttore coreano è già al lavoro sui flagship di prossima generazione che, molto probabilmente, prenderanno il nome di Galaxy S24. I device non arriveranno sul mercato prima del 2024 ma stanno emergendo i primi dettagli a riguardo.

Come anticipato dal sempre ben informato Ice Universe, Samsung dovrebbe introdurre una piccola modifica per migliorare il comparto fotografico dei device. In particolare, il Galaxy S24 Ultra vedrà un cambiamento per quanto riguarda il teleobiettivo.

The Galaxy S24 Ultra is expected to replace the telephoto sensor and adopt a new solution. I think the main camera will remain the same or be slightly changed.

— Ice universe (@UniverseIce) December 28, 2022