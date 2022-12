Il prossimo 1 febbraio 2023 ci sarà, molto probabilmente, l’evento di lancio dedicato alla famiglia Galaxy S23. Samsung presenterà la nuova serie di device top di gamma ma anche l’attesa interfaccia utente OneUI 5.1.

Le novità del nuovo sistema operativo basato su Android 13 saranno tante, sia dal punto di vista prestazionale che grafico. Tuttavia, prima di potersi dedicare completamente alla nuova versione, Samsung vorrebbe completare il roll-out della OneUI 5.0.

Stando a quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, il gigante tecnologico coreano si è imposto un progetto ambizioso. Entro la fine del 2022 l’azienda rilascerà l’update alla OneUI 5.0 per tutti i device inizialmente previsti.

Samsung si è imposta un obiettivo ambizioso, aggiornare tutti i propri device alla OneUI 5.0 entro la fine dell’anno

In totale si conteranno oltre 46 dispositivi che si aggiorneranno nelle prossime ore. Ovviamente, Samsung si riferisce all’avvio dell’update per i dispositivi compatibili. Questo non significa che tutti gli smartphone riceveranno l’aggiornamento entro il 31 dicembre 2022.

Tuttavia, il rilascio a scaglioni continuerà nelle prime settimane del 2023 e permetterà ai device di aggiornarsi con le nuove funzionalità. Si tratta di un cambiamento importante per il brand che negli ultimi anni ha dovuto incassare critiche da parte delle community proprio riguardanti gli update.

Infatti, il rilascio degli aggiornamenti è sempre stato molto lento con device che ricevevano le novità a distanza di molto tempo dagli altri. Con OneUI 5.0, Samsung vuole cambiare passo e aggiornare tutti i dispositivi programmati in poco meno di due mesi. Non resta che attendere ancora qualche ora e aspettare la notifica che indica la presenza di un aggiornamento disponibile sul proprio device.