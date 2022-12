No, non abbiamo alcuna certezza né indizi più o meno probabili sull’arrivo di cinque versioni differenti di iPhone 15. Apple non pare avere intenzione di modificare la sua strategia e anche il prossimo anno dovrebbe procedere con il rilascio di quattro varianti di melafonini. Nonostante ciò, secondo un’analisi condotta da PhoneArena.com, gli utenti sarebbero ben lieti di ottenere un modello in più.

L’assenza di un iPhone mini, abbandonato da Apple con il lancio di iPhone 13 per via delle scarse vendite; e il fallimento di iPhone 14 Plus, potrebbero essere risanati dalla revisione della strategia fino ad ora adottata e il rilascio di dispositivi che sarebbero in grado di accontentare la maggior parte del pubblico.

Apple dovrebbe valutare il ritorno di un modello mini con iPhone 15!

A quanto pare una porzione non indifferente di utenti sembra apprezzare i dispositivi dalle dimensioni non esagerate, in quanto più pratici e comodi da maneggiare. L’iPhone 13 mini, ad esempio, pur essendo stato tra i dispositivi meno venduti, risulta essere tra i favoriti degli utenti, che sperano infatti nel ritorno di un melafonino dalle dimensioni simili.

Secondo alcune indagini, Apple dovrebbe rivedere la composizione della sua prossima generazione di melafonini e lanciare un iPhone 15 mini con display da 5,4 pollici, un modello standard con display da 6,1 pollici, un iPhone 15 Plus con display da 7,7 pollici. A seguire, un modello Pro con display da 6,1 pollici e una versione Ultra con display da 7,7 pollici.

Le probabilità che Apple reintroduca un modello mini sono davvero scarse ma per un certo periodo di tempo la speranza era riposta nell’arrivo di un nuovo iPhone SE. Quest’ultimo, stando alle indiscrezioni emerse in passato, potrebbe rifarsi ad iPhone mini e colmare la sua mancanza ma non tutti sono d’accordo. Voci più recenti ritengono che, il prossimo dispositivo SE avrà un display da 6,1 pollici e delle cornici molto spesse.

Ovviamente si tratta di informazioni non provenienti da Apple e difficilmente in linea con quelli che sono i piani dell’azienda, che potrebbe comunque tenere in considerazione le preferenze del pubblico. Il lancio dei prossimi iPhone è ancora lontano ma i mesi a venire porteranno tanti nuovi dettagli sui dispositivi.