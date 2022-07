La generazione di iPhone 12 è stata portatrice di una grande novità che sembrerebbe non aver riscosso il successo sperato da Apple. I dispositivi rilasciati includevano anche un iPhone mini, riproposto anche lo scorso anno ma eliminato dalla serie in arrivo prossimamente.

Gli iPhone 14 saranno quattro ma non ci sarà una versione mini. Quest’ultima è stata sostituita da un ancora inedito iPhone 14 Max ma la sua scomparsa potrebbe non essere definitiva. Apple potrebbe riproporre uno smartphone dalle dimensioni ridotte ma in una nuova veste.

Apple potrebbe realizzare un iPhone SE mini!

Stando a quanto ipotizzato dal portale PhoneArena, Apple potrebbe avere intenzione di rilasciare un iPhone SE mini.

La somiglianza tra l’ultimo iPhone mini rilasciato dall’azienda e iPhone SE sembra valorizzare l’ipotesi che la mela morsicata possa decidere di fondere le due idee e, in futuro, proporre al suo pubblico un iPhone SE Mini.

Lo smartphone potrebbe così mantenere vivo l’interesse di quella fetta di utenza interessata all’acquisto di dispositivi di piccole dimensioni, maneggevoli ed economici. Apple potrebbe così riscuotere il successo non ottenuto in precedenza.

Il colosso non ha ancora annunciato alcuna mossa futura e non ci sono abbastanza indizi per ritenere probabile l’arrivo del dispositivo. È certo che l’idea di ottenere un melafonino economico, compatto ma potente sarebbe particolarmente interessante.

Nell’attesa di scoprire le future mosse del colosso, settembre si avvicina e con esso l’arrivo dei tanto discussi iPhone 14. La nuova generazione di iPhone porterà con se novità esclusive che segnano un primo passo verso veri e propri cambiamenti.