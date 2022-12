Il 2023 potrebbe rappresentare un anno di svolta per Huawei. Il colosso cinese potrebbe tornare ad una tradizione che lo ha contraddistinto negli ultimi anni ma che è stata fortemente ridimensionata a causa del Ban imposto dagli Stati Uniti.

Il produttore sembra intenzionato a lanciare due nuovi flagship nel corso del prossimo anno. Ecco quindi che Huawei potrebbe presentare sia la famiglia P60 che la serie Mate 60, ritornando a commercializzare due top di gamma all’anno.

Al momento la notizia non è ancora confermata in via ufficiale ma le indiscrezioni emerse sembrano indicare in questa direzione. Huawei ha confermato di aver pianificato due eventi per il 2023 dedicati al lancio di device top di gamma.

Huawei potrebbe presentare nel 2023 sia la famiglia P60 che la serie Mate 60 tornando a lanciare due flagship all’anno

Non è chiaro a quali device si riferisca il produttore cinese, ma gli insider sono pronti a scommettere proprio sulle serie P60 e Mate 60. Entrambi i device sono molto attesi in quanto rappresenterebbero il ritorno ad una normalità per il brand.

Tutte e due le famiglie saranno spinte da SoC Qualcomm Snapdragon con supporto alla rete 4G. Infatti, l’utilizzo delle tecnologie 5G è precluso all’azienda a causa dei limiti imposti dal ban e dall’utilizzo di soluzione hardware e software riconducibili ad aziende americane.

Se Huawei dovesse tornare alla tradizione, la serie P vedrebbe la luce nel corso della prima metà dell’anno mentre la famiglia Mate arriverebbe nella seconda metà. In questo modo, i consumatori potrebbero scegliere il device top di gamma che meglio risponde alle loro esigenze a prescindere dal periodo dell’anno in cui ci si trovi.