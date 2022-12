Il nuovissimo Google Pixel 7 è il flagship Android realizzato da Mountain View. Presentato poche settimane fa, il device si configura come uno dei punti di riferimento per quanto riguarda le fotografie su mobile.

Tuttavia, gli utenti hanno iniziato a lamentarsi di un difetto che spesso colpisce il Pixel 7. Stando a quanto emerso sui thread su Reddit e altri forum online , il comparto fotografico è affetto da un problema piuttosto grave, fastidioso e potenzialmente pericoloso.

Come evidenziato anche dalla foto in apertura di articolo, il vetro che copre le ottiche posteriore del device tende a creparsi e, di conseguenza, a rompersi. Il problema non sembra essere legato ad alcun particolare evento causato dai proprietari dello smartphone.

I nuovi Pixel 7 sembrano rompersi senza motivo e gli utenti sono infuriati, Google sta cercando una soluzione definitiva al problema

Un utente ha descritto così il difetto verificatosi sul suo device: “[Il device si è rotto] in meno di un mese, solo con l’utilizzo regolare e senza che sia caduto. Ho anche una cover che protegge il device. Mi hanno detto che è un problema causato da me. Questo è il livello del controllo qualità di Google? Si tratta chiaramente di un difetto di assemblaggio e sono certo di non essere l’unico. Per favore, Google intervieni per aggiustarlo!“.

Gran parte degli utenti lamenta che si sono ritrovati il vetro della fotocamera in frantumi dopo aver tirato fuori dalla tasca dei pantaloni il Pixel 7. A rendere la situazione ancora più strana è la mancanza di parti di ricambio per questo specifico difetto. Infatti, l’unica soluzione al momento è mandarlo in assistenza e, giustamente, gli utenti non vogliono rimanere senza device per lungo tempo a cavallo delle festività.

Per fortuna, Google ha confermato di essere a conoscenza del problema e di star lavorando ad una soluzione. Nel corso dei prossimi giorni arriveranno maggiori dettagli su come intervenire nel caso si presentasse questa spiacevole problematica.