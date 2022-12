Lo scorso 14 dicembre 2022 il noto colosso giapponese Sony ha rivelato ufficialmente I nomi dei videogiochi che saranno inclusi nell’abbonamento ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Ora, dopo circa una settimana, i titoli in questione sono finalmente disponibili per gli utenti.

PlayStation Plus Extra e Premium, sono finalmente disponibili i giochi di dicembre

Per tutti gli appassionati del mondo del gaming sono finalmente disponibili al download numerosi videogiochi senza costi extra. Come già accennato, infatti, tutti gli utenti con un abbonamento ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium potranno finalmente scaricare diversi titoli.

Nello specifico, si tratta di ben 21 nuovi videogiochi, disponibili sia per la precedente console da gaming PS4 sia per la console di ultima generazione, ovvero la PS5. Oltre a questi, a partire da gennaio 2023, sarà inoltre disponibile un ulteriore videogioco, ovvero WWE 2K22. Vi elenchiamo qui di seguito tutti i videogiochi disponibili al download a dicembre 2022.

• Far Cry 5 su PS4

• Far Cry New Dawn su PS4

• Far Cry Primal su PS4

• Mortal Shell sia su PS4 sia su PS5

• Judgment sia su PS4 sia su PS5

• Gigantosaurus The Game su PS4

• Pillars of Eternity II Deadfire Ultimate Edition su PS4

• PS4 Worms W.M.D su PS4

• The Escapists 2 su PS4

• Ridge Racer 2 PSP (su PlayStation Plus Premium)

• Heavenly Sword PS3 (su PlayStation Plus Premium)

• Oddworld Abe’s Exoddus PS1 (su PlayStation Plus Premium)

• Pinball Heroes PSP (su PlayStation Plus Premium)

• Yakuza Like a Dragon sia su PS4 sia su PS5

• Yakuza 6 The Song of Life su PS4

• La Terra di Mezzo L’Ombra di Mordor su PS4

• La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra su PS4

• The Pedestrian sia su PS4 sia su PS5

• Evil Genius 2 sia su PS4 sia su PS5

• Adventure Time Pirates of the Enchiridion su PS4

• Ben 10 Power Trip sia su PS4 sia su PS5