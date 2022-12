Come di consueto, ritorna l’appuntamento di Sony con i titoli inclusi gratuitamente senza costi extra per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto colosso giapponese ha rivelato ufficiale i titoli che saranno inclusi per il mese di dicembre 2022.

PlayStation Plus: Sony annuncia ufficialmente i titoli di dicembre 2022

Nel corso del mese di novembre abbiamo visto sul PlayStation Store tantissimi videogiochi proposti a dei prezzi davvero pazzeschi. Si trattava infatti di notevoli sconti proposti dall’azienda in occasione del noto evento del Black Friday 2022. Le sorprese in casa Sony, però, non sono ancora finite.

Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore l’azienda giapponese ha annunciato ufficialmente i titoli che saranno disponibili al download gratuitamente senza costi per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus per questo mese. Come anticipato dai rumors delle scorse settimane, i titoli in questione sono tre.

Your PlayStation Plus Monthly Games for December: 💥 Divine Knockout: Founder’s Edition

🪐 Mass Effect Legendary Edition

😼 Biomutant All available on December 6. More details: https://t.co/e0LcYFc73V pic.twitter.com/FrL42MYS1s — PlayStation (@PlayStation) November 30, 2022

Il primo di questi è il videogioco Mass Effect Legendary Edition, disponibile però per la sola console PlayStation 4. Questa versione include nello specifico tre titoli più i DCL, ovvero Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3. Il secondo videogioco incluso nell’abbonamento di dicembre è Biomutant, mentre il terzo videogioco incluso è Divine Knockout. Entrambi i titoli sono disponibili sia per la console PlayStation 4 sia per la nuova console PlayStation 5.

Vi ricordiamo che questi videogiochi saranno disponibili a partire dal prossimo 6 dicembre 2022. Fino ad allora, sarà comunque possibile riscattare ancora gratuitamente inclusi nell’abbonamento a novembre 2022. Tra questi, ci sono i videogiochi Nioh 2, Heavenly Bodies e LEGO Harry Potter Collection.