Una semplice, almeno alla vista o nel suo utilizzo, applicazione di messaggistica istantanea come WhatsApp, nasconde al proprio interno tantissime funzioni che permetterebbero di raggiungere livelli quasi mai visti prima d’ora, o comunque di avvicinarsi pericolosamente a Telegram, la rivale più agguerrita del mercato.

La maggior parte di noi, dati alla mano, è ancora particolarmente legata a WhatsApp, nonostante comunque Telegram si sia rivelata essere molto più ricca di funzioni e di utility effettivamente godibili in fase di utilizzo. Ma quali sono le migliori funzioni ed i trucchi nascosti?.

WhatsApp, a sorpresa tante funzioni nascoste

Se siete soliti utilizzare il PC per molte ore, lo sapevate che esiste WhatsApp Web? per attivarlo non dovete fare altro che collegarvi alla pagina dedicata, e scansionare il codice QR sfruttando la fotocamera dello smartphone, il gioco è fatto, ora potrete inviare messaggi dal PC.

La seconda utility molto interessante è legata a WhatsApp Business, con il quale è possibile configurare più account sul medesimo smartphone, così facendo gli utenti si ritrovano a poter dividere gli accessi, in moda da distinguere l’ambito lavorativo con il privato.

Se badate particolarmente all’estetica, ricordate che comunque potete cambiare lo sfondo delle vostre conversazioni con un semplice tocco, andando in Impostazioni e toccando Sfondo Chat, così facendo potrete selezionate uno dei tantissimi sfondi pre-impostati, o anche selezionare un’immagine del rullino fotografico, applicandola come se fosse effettivamente uno sfondo delle vostre chat preferite.