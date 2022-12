CoopVoce, offerte di Natale con 100GB a partire da 4 euro al mese

Tra i gestori virtuali più famosi in assoluto cioè senza ombra di dubbio CoopVoce, provider di altissimo livello che è stato in grado di accrescere la sua cerchia di utenti pian piano nel tempo. Il merito resta sempre delle tre offerte disponibili sul sito ufficiale che includono al loro interno contenuti in quantità, senza mai cambiare prezzo. L’obiettivo anche questa volta sarà quindi quello di prendere sotto la propria ala protettrice quanti più nuovi utenti possibili.

CoopVoce: le promozioni EVO sono ancora disponibili per pochi euro mensili, si parte da soli 4,90 euro al mese per sempre

Come al solito, le promozioni dei gestori virtuali risultano le più vantaggiose in assoluto nel mondo della telefonia almeno per il momento in Italia. Stando a quanto riportato direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, i prezzi sono davvero stupefacenti con la prima promozione della gamma che viene offerta a 4,90 euro al mese. Al suo interno ci sono minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori, ma senza connessione ad Internet.

Nel caso in cui doveste desiderare invece avere la connessione al web, potete optare per le altre due offerte proposte da CoopVoce. Il provider infatti mette a disposizione la sua EVO 30 e la sua EVO 100. Queste due promozioni al loro interno hanno davvero di tutto e costano molto poco. La prima comprende infatti minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS esattamente come la promozione seguente. La differenza tra le due offerte è che la prima di queste due offre 30 giga in 4G per navigare sul web, mentre la seconda offre 100 giga in 4G per la navigazione. I prezzi rispettivamente sono di 6,90 € al mese di 8,90 € al mese.