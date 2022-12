CoopVoce è pazza, TIM e Vodafone distrutte dalle EVO da 100GB

Conoscere un gestore prima ancora di sottoscrivere una delle sue tante offerte disponibili, risulta oggi obbligatorio. Gli utenti che vogliono sottoscrivere una nuova promozione devono prima informarsi su quali sono le caratteristiche principali di un determinato provider, il quale spesso può lasciare a desiderare sotto alcuni aspetti. E’ chiaro che vanno valutate tante opzioni, come la qualità di ricezione e soprattutto il prezzo finale oltre che i contenuti.

Allo stesso tempo anche il servizio clienti può essere uno spartiacque utile per scegliere un provider piuttosto che un altro, proprio come sta accadendo ultimamente. I gestori virtuali vengono spesso sottovalutati proprio per questo motivo, visto che è più utenti credono che aziende del genere non siano all’altezza di competere sul mercato mobile che è stato sempre dominato da gestori come ad esempio Vodafone. In realtà a sbugiardare questa teoria ci pensano aziende di altissimo livello di tipo virtuale come CoopVoce. Ricordiamo che, anche a ditta degli utenti, si tratta di uno dei gestori più affidabili per quanto riguarda le offerte. Mai nessuno infatti ha trovato brutte sorprese dopo aver sottoscritto e le sue soluzioni.

CoopVoce distrugge la concorrenza con le sue EVO che sono ancora disponibili a partire da soli 4,90 euro al mese per sempre

La prima promo è basilare con soli minuti ed SMS senza limiti verso tutti a 4,90 euro al mese per sempre.

La seconda offerta non si discosta troppo dalla prima, tranne per il fatto che offre solo 1000 messaggi, minuti senza limiti e ben 30 giga per la connessione ad internet. Il prezzo è davvero basso consoli 6,90 € al mese per sempre. Segue poi l’ultima offerta che è praticamente uguale ma cambia solo per i giga con 100 giga disponibili ogni mese al prezzo di 8,90 € per sempre.