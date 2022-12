Dopo essersi laureato all’École Polytechnique e aver superato gli esami di abilitazione per diventare ingegnere, Bernard Arnault è entrato a far parte dell’azienda di suo padre, Ferret-Savinel (via Britannica).

Nel giro di pochi anni, secondo CFI, Arnault ottenne il controllo dell’azienda. Nel 1980, Arnault convinse suo padre a vendere la parte edile dell’attività e cambiò il nome dell’azienda in Férinel Inc. Spostò l’attenzione dell’azienda sugli immobili commerciali negli Stati Uniti.

Durante questo periodo, sposò anche la sua prima moglie, Anne Dewavrin, nel 1973 (secondo HITC). Hanno avuto due figli, una figlia Delphine e un figlio Antoine. Secondo Forbes, nel 1981, la giovane famiglia si trasferì negli Stati Uniti in parte per evitare tasse aggiuntive e in parte per supervisionare il massiccio investimento della sua famiglia in America.

Nel 1984, Arnault ebbe una nuova ossessione: apprese che Christian Dior e la sua società madre, Boussac, erano fallite. Arnault ha colto al volo l’opportunità, mettendo nel piatto 15 milioni di denaro invitando la società Lazard ad investire il resto degli 80 milioni richiesti, secondo Forbes. Parte dell’accordo era una promessa di Arnault che avrebbe riportato l’azienda alla piena produzione salvando i posti di lavoro di molti operai.

Un uomo senza scrupoli

Invece, ha venduto la maggior parte dell’azienda e ha licenziato 9.000 lavoratori, intascando 500 milioni di dollari, secondo il New York Times.

Per i licenziamenti, Bernard Arnault è diventato noto alla stampa come “The Terminator“, ma il soprannome che gli è stato dato è “The Wolf in the Cashmere Coat” o “The Wolf in Cashmere“, secondo l’Independent. Ma questa non sarebbe stata l’ultima volta che il lupo avrebbe mostrato i denti negli affari. Arnault se ne accorse quando, nel 1987, i marchi di lusso Louis Vuitton e Moet Hennessy si fusero per formare LVMH. Con i 500 milioni, Arnault ha iniziato a investire nella nuova società, secondo Investopedia.

Nel giro di due anni, Arnault è diventato l’azionista di maggioranza, secondo il sito web di LVMH. Da lì, ha preso il controllo del consiglio e ha licenziato i due amministratori delegati che erano costantemente in guerra. Arnault ha affermato che si trattava solo di una questione di affari e per niente personale.

Ma stretti consiglieri hanno detto al giornale che era del tutto personale, e uno di loro ha dichiarato: “È tutta una questione di ego“. Dopo aver assunto la carica di presidente, amministratore delegato e azionista di maggioranza di LVMH, posizioni che ricopre ancora alla fine del 2022, Arnault ha ripulito la società da dirigenti e precedenti amministratori delegati.