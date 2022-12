Il blocco di WhatsApp, o di qualsiasi altro social network, è un importante meccanismo di difesa per aiutare gli utenti a proteggersi da determinati profili, che potrebbero spammare più del consentito, o anche causare problemi personali. Se vi trovate in questa situazione sull’applicazione di messaggistica istantanea, e siete stati voi stessi vittima di ban, esiste un piccolo trucchetto che vi può aiutare a ricontattare la persona desiderata.

Quanto vi racconteremo è completamente legale, né comunque richiede l’installazione di applicazioni o di software di terze parti, bastano ingegno e buona volontà, per comprendere appieno le meccaniche che regola le chat di WhatsApp. Tutto ruota attorno, si fa per dire, ad una amicizia in comune, se entrambi i contatti hanno nella propria rubrica un determinato numero di telefono, e quest’ultimo è ben disposto ad aiutarvi, il gioco è fatto.

WhatsApp – un trucco imperdibile per tutti

A questo punto non dovete che chiedere al vostro amico di creare un gruppo in cui inserire entrambi i contatti, il vostro e quello della persona che effettivamente vi ha bloccati, per poi uscirne immediatamente. Di conseguenza nel gruppo appena costituito farete parte solamente voi e chi ha bloccato il vostro profilo, potendo interloquire senza problemi o difficoltà.

Un piccolo espediente su cui poco si ha da fare, proprio perché il sistema non impedisce agli altri di aggiungervi al gruppo, anche se direttamente con una determinata persona non dovreste, o potreste, parlare liberamente. Lo conoscevate?