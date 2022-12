WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, sebbene raccolga al proprio interno un numero di funzioni inferiore rispetto a quanto attualmente Telegram pare essere in grado di offrire, ciò non vuol dire che non si possano mettere in atto semplici trucchetti per raggiungere risultati di alta qualità.

Come ormai saprete, di recente WhatsApp ha visto l’introduzione della possibilità di inviarsi in autonomia dei messaggi testuali, ciò sta a significare che l’utente può inoltrarsi dei messaggi, in modo da potervi accedere da qualsiasi dispositivo che abbia fatto il login con il medesimo profilo (ad esempio whatsapp web). Tale funzione risulta essere utile, ad esempio, per ricordarsi dove si ha parcheggiato l’automobile.

WhatsApp: come funziona il trucco

Il trucchetto non potrebbe essere più semplice, dopo che avete parcheggiato, prima ancora che vi spostiate dall’automobile (mi raccomando), non dovrete fare altro che aprire WhatsApp e auto-condividere la posizione. In questo modo, quando dovrete tornare all’auto, vi basterà aprire la chat personale e seguire la geolocalizzazione inviata in precedenza.

Sappiamo essere un trucco veramente semplicissimo, se non addirittura banale, ma può risultare più che utile per gli utenti che sono soliti scordare dove hanno parcheggiato, e che sempre più spesso si sono ritrovati in difficoltà. In questo modo si potrà porre freno alla problematica, senza dover acquistare software di terze parti o affidarsi direttamente a servizi esterni, non sempre sicurissimi.