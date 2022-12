CoopVoce abbatte la concorrenza con le sue EVO da 4 euro al mese e con 100 giga

Sono tutti al corrente del fatto che i gestori virtuali stiano dominando il mondo della telefonia mobile senza troppi problemi. Il merito è quello di aver aspettato fino al momento giusto e soprattutto di aver proposto delle soluzioni che abbiano dalla loro parte convenienza ma soprattutto qualità e quantità. Queste sono le principali peculiarità di questi provider, i quali hanno messo in seria difficoltà anche le aziende che navigano da tempo in questi mari. Oggi è molto più semplice scegliere un provider, visto che non sarà difficile trovare quello che si cerca. Quando arrivano poi gestori virtuali del calibro di CoopVoce, è tutto ancora più semplice.

CoopVoce: arrivano le migliori offerte del mese, le EVO del provider battono la concorrenza con i soliti prezzi e i soliti contenuti

Effettivamente quando ci sono tre promozioni di altissimo livello come quelle che siamo abituati a vedere già da tempo sul sito ufficiale del gestore, risulta tutto molto più agevole e soprattutto stimolante. Si tratta delle tre offerte che prendono il nome di EVO.

La prima costa solo 4,90 € al mese per sempre per chi la sottoscrive e mette a disposizione minuti e messaggi senza limiti verso tutti. La seconda offerta risulta già più completa con minuti senza limiti, 1000 SMS e 30 giga per navigare sul web ogni mese. Il prezzo è di 6,90 €. Per quanto riguarda invece l’ultima promozione, quella che offre 100 giga, anche qui ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS. Il prezzo è di 8,90 € al mese per sempre. Ora dovete solo scegliere.