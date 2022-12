CoopVoce è incredibile a Natale con le tre EVO fino a 100 giga

Diversi provider stanno scegliendo il periodo natalizio per battere la concorrenza proponendo delle offerte che siano di alto livello. Ovviamente l’obiettivo è sempre il solito, ovvero dimostrare che la telefonia mobile è cambiata esponenzialmente rispetto a quello a cui tutti erano abituati durante gli scorsi anni. Infatti ci sono da prendere in considerazione alcuni aspetti molto importanti, come ad esempio il prezzo rapportato ai contenuti delle offerte stesse. Ora come ora infatti non è difficile trovare un nuovo gestore, sia perché le offerte risultano molto più allettanti rispetto ad un tempo, sia perché i tempi per la portabilità sono diminuiti in maniera evidente. Un gestore infatti non è più sicuro di tenere a vita con sé un cliente preciso, il quale molto probabilmente cambierà sponda non appena avrà l’occasione di risparmiare, magari avendo anche più contenuti dalla propria parte.

I gestori virtuali riconoscono in CoopVoce un vero e proprio modello, vista anche la presenza ancora ben nota delle sue promo EVO.

CoopVoce distrugge la concorrenza con le solite 3 EVO piene di contenuti: si parte da 4,90 euro al mese

Non sono pochi gli utenti che stanno valutando di cambiare provider soprattutto per via di alcune incomprensioni ed è proprio per questo motivo che altre aziende entrano in gioco proponendo le loro migliori opzioni. Tra queste ce ne sono alcune che dominano nel mondo della telefonia mobile italiana ma non solo, proponendo delle offerte che non possono passare inosservate.

CoopVoce propone ancora le sue EVO, tra cui la base a 4,90 euro con minuti ed SMS senza limiti e la migliore di tutte, la EVO 100 con minuti senza limiti, 1000 SMS e 100 giga a 8,90 euro al mese.