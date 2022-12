TIM risulta essere a tratti quasi inarrestabile, data la sua capacità di inanellare ottime offerte speciali che permettono a tutti gli utenti di accedere ad una importantissima selezione di bundle di alto livello, spendendo comunque relativamente poco.

Il rapporto qualità/prezzo è da sempre favorevole in casa TIM, data la recentissima soluzione, di cui vi parleremo a breve, tutti possono pensare di spendere poco e di godere di un bundle assolutamente invidiabile, anche se comunque l’attivazione risulta essere limitata esclusivamente a coloro che richiederanno la portabilità del numero originario, con provenienza da un operatore telefonico virtuale.

Scoprite immediatamente le nuove offerte Amazon e ricevete i codici sconto gratis, iscrivendovi subito a questo indirizzo.

TIM, risparmio shock con le nuove offerte

A Dicembre con TIM gli utenti possono attivare la Power Supreme, una promozione che permette di godere di un bundle assurdo, comprensivo di illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso chiunque si desideri, a cui comunque aggiungere anche 100 giga di traffico dati al mese. Il suo costo fisso mensile è di soli 7,99 euro.

In alternativa è possibile affidarsi alla Power Special, una promozione che promette esattamente gli stessi contenuti, ma con un prezzo finale di 9,99 euro a rinnovo. Le differenze risiedono più che altro negli utenti che le possono richiedere, in quanto nel primo caso vi possono accedere tutti i provenienti da un MVNO (esclusa Iliad), nel secondo proprio solo chi è in possesso di una SIM di quest’ultima. Indipendentemente dalla variante richiesta, la portabilità è sempre obbligatoria.