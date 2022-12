Per questo mese tutti coloro che intenderanno passare all’operatore telefonico TIM avranno a disposizione due offerte di rete mobile molto interessanti. Si tratta in particolare delle offerte mobile TIM Power Supreme e TIM Power Special. Entrambe offrono un elevato quantitativo di traffico dati per navigare pari a 100 GB. Se si sceglie però come metodo di pagamento Easy Pay, il traffico dati aumenterà ad addirittura 150 GB.

TIM Power Supreme e TIM Power Special, due super offerte con fino a 150 GB

Per il mese di dicembre l’operatore telefonico TIM sta dando la possibilità di attivare due offerte di rete mobile a basso costo e con tanti giga per navigare. Come già accennato, la prima offerta è TIM Power Supreme. Quest’ultima include ogni mese 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 7,99 euro al mese. L’offerta è rivolta principalmente a chi proviene da PosteMobile (anche ESP), Fastweb, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile (compreso il suo secondo brand), NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

La seconda offerta proposta da TIM è TIM Power Special. Analogamente a quella precedente, qui sono inclusi 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo però di 9,99 euro al mese. A differenza della precedente, questa offerta è attivabile anche da chi richiede la portabilità dall’operatore telefonico Iliad.

Come accennato in apertura, ricordiamo che, se si sceglie il metodo di pagamento automatico Easy Pay, il traffico dati disponibile ogni mese aumenta a 150 GB.