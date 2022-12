In queste ore si solleverà ufficialmente il sipario sui device appartenenti alla famiglia Xiaomi 13. Il produttore cinese terrà l’evento di presentazione ufficiale domenica 11 dicembre 2022, dopo aver rinviato l’evento previsto per il primo dicembre.

I due dispositivi in arrivo saranno Xiaomi 13 e 13 Pro e, molto probabilmente, i flagship saranno accompagnati anche da altri annunci. Infatti, l’evento permetterà di presentare al pubblico cinese la nuova MIUI 14, il Watch S2, le Buds 4 e anche altre novità inedite.

L’evento è dedicato esclusivamente al mercato cinese, quindi non crediamo sarà disponibile una diretta su YouTube. Tuttavia, i più curiosi potranno seguire il keynote collegandosi direttamente al sito ufficiale del produttore per il mercato Cinese.

Xiaomi 13 e 13 Pro saranno i nuovi flagship del brand, la presentazione si terrà nelle prossime ore in esclusiva per il mercato Cinese

Passando alle caratteristiche hardware attese per il nuovo Xiaomi 13, possiamo aspettarci un device assolutamente top di gamma. Il design riprenderà alcuni tratti tipi degli iPhone a cui sarà affiancato un display AMOLED E6 da 6.36 pollici. Il pannello sarà piatto e supporterà il refresh rate a 120Hz.

Passando a Xiaomi 13 Pro, lo smartphone potrà vantare un display da 6.73 pollici con risoluzione QHD+ e bordi curvi. Anche in questo caso possiamo aspettarci un refresh rate a 120Hz e maggiori possibilità di personalizzazione con una scocca in pelle o in ceramica.

Entrambi i device saranno equipaggiati con il SoC Snapdragon 8 Gen 2, la soluzione più potente di Qualcomm. La versione base avrà una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W mentre la variante Pro avrà una batteria da 4.820mAh e ricarica rapida a 120W. Per tutti gli altri dettagli, non resta che attendere la presentazione ufficiale prevista nelle prossime ore.