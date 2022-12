La PS5 è uno degli articoli di Natale più gettonati, ma come l’anno scorso, sarà difficile trovarne una ad un prezzo accettabile.

Per ottenere una PS5 Standard o PS5 Digital Edition, dovrai comunque essere veloce in base ai vari restock che si trovano sulle piattaforme di e-commerce. La console new-gen, infatti, è ancora esaurita presso i rivenditori, che non sono in grado di soddisfare la domanda.

Ad ogni distribuzione, le poche copie disponibili vengono rapidamente rilevate dagli acquirenti che arrivano per primi sulle pagine di vendita.

Ricordiamo che la PS5 Standard viene venduta al prezzo base di 549,99 euro e la PS5 Digital Edition a 449,99 euro. Ecco alcuni siti che potrebbero avere la PS5 in stock:

Cdiscount;

Amazon;

E.Leclerc;

Micromania;

Rue du Commerce;

Cultura;

Baker;

Fnac;

Darty;

Rakuten;

Dove acquistare la PS5 online a dicembre?

Se vuoi mettere le mani su una PS5 prima di Natale, dovrai tenere d’occhio diverse aziende.

Presta particolare attenzione agli annunci di Amazon, che spesso organizza vendite in tarda mattinata o nel primo pomeriggio.

Cdiscount, Rakuten e Rue du Commerce sono anche commercianti online che meritano attenzione. Online o in negozio, puoi tenere d’occhio i negozi specializzati nella vendita di prodotti high-tech e culturali.

In particolare, segui le notizie da La Fnac, Darty, Boulanger, Cultura e Micromania.

Puoi anche provare ad acquistare una PS5 tramite i siti di vendita online di grandi rivenditori come Carrefour, Auchan ed E.Leclerc.

Se non riesci a trovare singolarmente l’ultima console di Sony, a volte puoi ottenerla sotto forma di pacchetti bundle ad un costo più elevato.