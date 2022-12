Instagram, i nuovi trucchi per aumentare i mi piace ai post

Tutte le persone chiedono come mai i propri post su Instagram non generino troppo interazioni tra cui i soliti like, dovrebbero interrogarsi e capire se stanno agendo nel modo giusto. In realtà non ci sono dei trucchi che improvvisamente vi faranno ritrovare coperti di like, ma delle indicazioni fondamentali seguite ad esempio degli influenze all’inizio della loro attività.

Instagram: ci sono dei trucchi davvero impressionanti che possono servire per cercare di aumentare il numero di like

Inoltre dovrete capire a chi vorrete rivolgervi, scegliendo quindi di pianificare dei contenuti da pubblicare in un giorno e in un’ora prestabilita. Poi bisognerà quindi svelare i propri interessi al proprio pubblico, capendo se le proprie passioni e i propri hobby possano in qualche modo interessare.

Dopo aver capite cose bisognerà infatti prestare molta attenzione alla qualità dei contenuti che si decide di pubblicare. Foto sgranate ho video a bassa risoluzione possono di certo condizionare la resa. Mi serve dunque costanza, pubblicare periodicamente senza abbandonare il proprio profilo, in modo da permettere a Instagram di riconoscerlo come assiduo.

Chiama proprio per tale motivo bisognerebbe pubblicare almeno tre o quattro volte alla settimana per essere sempre presenti ed attivi tra i vostri follower.

Serve poi fumare all’interno di alcuni orari ben precisi, capendo il proprio pubblico a che ora sarà più presente e attivo all’interno di Instagram. Sarà in vivo capire nei primi 10 minuti quanti like arriveranno: se saranno tanti, ne arriveranno ancora tanti, se saranno pochi, vuol dire che quel posto non è andato. Queste sono alcune indicazioni di base, adesso il resto sta a voi.