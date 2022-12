Instagram, 6 trucchi che avresti dovuto conoscere prima per il tuo profilo

Ci sono diversi i trucchi che potete utilizzare su Instagram, anche se tante persone non lo sanno. Questi sono inclusi all’interno dell’applicazione ma quando le persone si ritrovano dei lavori del genere davanti già terminati, si chiedono come sia stato possibile. In basso ve lo spieghiamo.

Instagram: ecco alcuni trucchi davvero interessanti

Sapevate che su Instagram potete rispondere ai messaggi che vi arrivano in privato direttamente dal vostro desktop? Basta accedere alla versione web di Instagram e toccare il classico aeroplanino di carta nell’angolo in alto sulla destra. Da qui potrete notare tutte le interazioni fatte con gli utenti, così da poter rispondere più comodamente a tutti i messaggi diretti che vi sono arrivati. Sarà certamente più facile che farlo dal cellulare. Rispetto al passato infatti l’applicazione di Instagram sul desktop funziona molto meglio.

Qualcuno si chiede ancora come aggiungere delle immagini alle storie di Instagram dal proprio rullino delle foto. Basta semplicemente andare nel vassoio degli adesivi delle storie e toccare il cerchio dell’immagine. Dopo aver fatto questo servirà scegliere solo una foto dal vostro rullino che potrete poi regolare a vostro piacimento per quanto riguarda le dimensioni e il posizionamento.

Potete anche utilizzare un’immagine come sfondo della vostra storia Instagram, il tutto selezionando innanzitutto il contenuto che volete includere all’interno di essa. Per lo sfondo, dovrete entrare nel vassoio degli adesivi e selezionare l’adesivo dell’immagine di Instagram. Dovrete poi scorrere le immagini e selezionare l’immagine che volete utilizzare come sfondo della vostra storia.

Avete poi anche la possibilità di trasformare le vostre foto in boomerang. Dovete solo aprire le storie, scorrere verso l’alto e selezionare una foto dal vivo dal rullino fotografico.bisognerà poi premere sullo schermo per alcuni secondi fin quando non apparirà il cerchio del caricamento.