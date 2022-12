Una speciale offerta vi attende da WindTre, la promozione è la Go Unlimited Star+, richiede il pagamento di un contributo fisso di soli 7,99 euro al mese, e promette a tutti gli effetti un bundle quasi unico nel proprio genere.

Il risparmio è davvero incredibile con WindTre, in questi giorni gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione più unica che rara di attivare una promo mai vista, se non addirittura unica. Il vincolo, l’unico da segnalare, è legato alla provenienza del cliente, ricordiamo infatti che potrà essere richiesta solo da coloro che sono già in possesso di un’offerta Wind Fibra, ovvero che a tutti gli effetti risultano già clienti dell’azienda.

WindTre: nuove offerte con tanti giga

La promozione di cui vi parliamo oggi è la Go Unlimited Star+, una soluzione che appunto prevede un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, addebitati direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile, soluzione ideale per non dover in nessun modo sottostare a vincoli contrattuali importanti.

All’interno della promozione si trovano inoltre giga illimitati alla massima velocità che WindTre è in grado di offrire, affiancati da illimitati minuti da utilizzare verso ogni numero di telefono, oltre che 200 SMS da spendere verso altrettanti operatori.

La richiesta di attivazione potrà essere presentata solo ed esclusivamente nei negozi fisici, lo ricordiamo, oltre a questo sottolineiamo nuovamente la necessità di risultare già clienti WindTre con attiva un’offerta Fibra sulla linea di casa.