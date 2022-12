Iliad regala 120GB ad un prezzo che distrugge Vodafone e TIM

Da quando è arrivato in Italia, il suo nome è stato inscritto più volte nella lista dei migliori provider in attività. Ben 10 milioni di utenti dalla sua parte, il 96% di clienti soddisfatti e tanti giga nelle sue offerte. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Iliad.

Il provider, che domina in lungo e in largo, ha lanciato inoltre un nuovo prezzo per la sua promo di punta, la Giga 120.

Iliad: la proposta migliore consiste sempre nell’offerta da 120 giga che però ora costa addirittura di meno

Non è sicuramente una novità che sotto il periodo più vicino al Natale gli utenti si attivino per cogliere al volo tutte le varie opportunità che il mondo della telefonia rilascia. Stando a quanto riportato infatti ci sono tantissimi gestori che stanno facendo del loro meglio tra offerte telefoniche e anche opportunità di rilievo per quanto riguarda la vendita di alcuni smartphone.

Iliad rientra di diritto tra i provider più attivi, soprattutto per quanto riguarda le offerte mobili. Queste sono state viste in più occasioni a prezzi molto bassi, in particolar modo quando si trattava della gamma di luglio e agosto. Le promo migliori di quella famiglia però ora passano in secondo piano visto che sono arrivate le nuove proposte.

La Giga 120 in questo momento è una delle migliori con il suo nuovo prezzo di soli 7,99 euro al mese per sempre. Al suo interno sempre minuti senza limiti, SMS senza limiti e 120 giga per navigare sul web sfruttando il 5G gratis del provider. Davvero conveniente non credete?