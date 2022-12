Sembra che il produttore cinese Xiaomi sia al lavoro su diversi smartphone di fascia medio bassa a marchio Redmi. Dopo i rumors di Xiaomi Redmi 11A sono infatti spuntati in rete i primi rumors riguardanti il prossimo Xiaomi Redmi 12C e il suo debutto non sembra essere poi così lontano, dato che ha già ricevuto diverse certificazioni come quella dell’ente FCC.

Xiaomi sta per annunciare il nuovo entry-level Xiaomi Redmi 12C

Xiaomi è al lavoro per presentare il nuovo budget phone Xiaomi Redmi 12C. Quest’ultimo, come già detto, ha già ricevuto diverse certificazioni importanti. Una di questa è la certificazione FCC. Oltre a questo, lo smartphone è stato inoltre avvistato nei database di IMEI e questo lascia intendere ancora di più il suo imminente arrivo sul mercato mobile.

Il nuovo Xiaomi Redmi 12C dovrebbe essere il successore del precedente Xiaomi Redmi 10C. È quasi certa la presenza a bordo dell’ultima release del software di casa Google, ovvero Android 13, e non mancherà certamente l’interfaccia utente personalizzata da Xiaomi, la MIUI.

Purtroppo non sono emersi ulteriori dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche di questo device. Ricordiamo però che l’azienda è al lavoro anche su un altro smartphone di fascia entry-level. Si tratta del prossimo Xiaomi Redmi 11A e quest’ultimo è già stato avvistato sul sito cinese TENAA. Secondo quanto riportato, sappiamo che ci sarà sul fronte un display con tecnologia IPS LCD da 6.7 pollici di diagonale, un sensore fotografico principale posteriore da 50 MP e una grande batteria con una capienza di ben 5000 mah.