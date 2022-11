Oltre ad alcuni smartphone di fascia alta, vedremo arrivare molto presto sul mercato mobile un nuovo smartphone entry-level del noto produttore cinese Xiaomi. In particolare, stiamo parlando del prossimo Xiaomi Redmi 11A. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato in queste ore sul portale cinese TENAA.

Xiaomi Redmi 11A: il nuovo entry-level è stato avvistato sul sito cinese TENAA

Nel corso delle prossime settimane il produttore cinese Xiaomi annuncerà in veste ufficiale la nuova serie top di gamma Xiaomi Redmi K60. Tuttavia, come già accennato, nei piani dell’azienda c’è anche l’arrivo di un nuovo smartphone appartenente alla fascia bassa del mercato e sempre del marchio Redmi.

In particolare, si tratta del prossimo Xiaomi Redmi 11A. Nel corso delle ultime ore il noto sito web cinese TENAA ci ha rivelato non solo il design ma anche le presunte specifiche tecniche di questo device. Osservando le immagini pubblicate sul sito, possiamo osservare un design ed un look estetico piuttosto simili a quelli del precedente modello, ovvero Xiaomi Redmi 10A.

La backcover, nello specifico, sembra realizzata in plastica ed ospita al centro un sensore biometrico per lo sblocco del device di forma circolare. In alto a sinistra è poi presente il modulo fotografico. Quest’ultimo dovrebbe includere un sensore fotografico principale da 50 MP. TENAA ha poi rivelato alcune delle specifiche tecniche. Ve le riassumiamo qui di seguito.