L’esperto OnLeaks offre le prime immagini dell’attesissimo Google Pixel 7a. Lo smartphone sta facendo parlare di se ormai da parecchio tempo e finalmente abbiamo la possibilità di scoprire quale sarà il suo design e gli eventuali aggiornamenti apportati dal colosso rispetto ai modelli rilasciati in precedenza.

Google Pixel 7a avrà un design molto familiare: ecco le prime immagini!

Il Google Pixel 7a non si allontanerà molto dai due top di gamma Pixel 7 e 7 Pro. Il design, infatti, non accoglierà particolari cambiamenti ma le dimensioni saranno ridotte. Il display sarà da 6,1 pollici e sarà circondato da cornici dallo spessore non indifferente, soprattutto il bordo inferiore sarà particolarmente evidente.

Il modulo fotografico continuerà ad essere posizionato nella parte rialzata della scocca posteriore, che non sarà in vetro. La scheda tecnica non è ancora chiara ma secondo alcune voci potremmo avere un sensore fotografico principale da 50 megapixel seguito da un secondario da 13 megapixel. Meno attendibili si dimostrano le voci per le quali Google opterà per un sensore da 64 megapixel. Il display avrà un sensore dedicato al riconoscimento delle impronte digitali posizionato nella parte in basso e potrebbe avere refresh rate a 90 Hz ma quest’ultima informazione non ha ancora trovato conferma.

Il costo dello smartphone potrebbe ammontare a circa 450-500,00 euro ma anche in questo caso sarà necessario attendere il debutto prima di poter affermarlo con certezza. Senza alcun dubbio si tratterà di uno smartphone molto interessante, che già da diverse settimane attira parecchia attenzione per le sue presunte ottime qualità e le straordinarie prestazioni previste.