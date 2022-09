Entro la fine di quest’anno il noto colosso Google dovrebbe annunciare ufficialmente i suoi nuovi smartphone top di gamma. Tra questi ci sarà sicuramente il nuovo Google Pixel 7 Pro. Quest’ultimo, in particolare, è stato da poco avvistato in queste ore in rete addirittura in un video unboxing.

Google Pixel 7 Pro addirittura svelato in rete in un video unboxing

Questa volta non si tratta soltanto di rumors o leaks. Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore il nuovo Google Pixel 7 Pro è stato addirittura avvistato in rete in un video unboxing, che ci ha dunque confermato numerose indiscrezioni emerse fino ad oggi.

In particolare, dal video in questione è dunque possibile osservare il design definitivo dello smartphone, piuttosto simile a quello dei precedenti modelli. Cambia leggermente il look e la disposizione dei sensori fotografici, mentre sulla parte frontale spicca un ampio display con un foro centrale per la fotocamera anteriore. Da notare poi come le cornici attorno al display sembrino perfettamente simmetriche tra loro.

La rifinitura della backcover è lucida e il modulo fotografico è composto da tre sensori fotografici più un flash LED di supporto. Nel video è inoltre possibile vedere lo smartphone acceso, ma soltanto fino alla schermata iniziale. Purtroppo il video unboxing non rivela altri dettagli tecnici, ma ha comunque confermato il design che era emerso in queste settimane tramite alcune immagini renders.

Vi ricordiamo che, secondo le indiscrezioni di queste settimane, i nuovi Google Pixel 7 dovrebbero essere disponibili al pre-ordine a partire dal 6 ottobre, mentre la vendita vera e propria dovrebbe partire dal 13 ottobre.