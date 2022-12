Euronics riesce ancora una volta a spaventare Unieuro, e tutte le rivali del settore della rivendita di elettronica, con la presentazione di un volantino che ogni utente sperava effettivamente di vedere, ovvero la possibilità di avere tra le mani i migliori prodotti del momento, al giusto prezzo.

La campagna promozionale è ricchissima di occasioni speciali con le quali riuscire a spendere poco o niente, per accedervi è strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, in quanto al momento gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, anche se non sono presenti limitazioni territoriali di alcun tipo.

Aprite le offerte Amazon di Natale, con codici sconto gratis, iscrivendovi subito al nostro canale Telegram.

Euronics: offerte ed occasioni migliori del mese

Spendere poco è possibile grazie a Euronics e le sue incredibili offerte che possono spingere gli utenti a mettere le mani sui prodotti più in voga del periodo, costringendoli al risparmio. L’attenzione dell’azienda, a dispetto di quanto avremmo potuto pensare e sperare, è rivolta più che altro verso la fascia media della telefonia, con prezzi che non superano i 500 euro, se non in due occasioni.

I modelli dal miglior rapporto qualità/prezzo non possono che essere Xiaomi 12 Lite, Redmi 9C, Motorola Moto E32, Realme C33, TCL 405 e simili, con importanti picchi qualitativi applicati su Xiaomi 12T Pro, disponibile a 799 euro, oppure il fratello minore, quale è Xiaomi 12T, proposto alla modica cifra di 599 euro.

Tutti questi prodotti sono disponibili alle classiche condizioni di vendita, senza differenze importanti nel prezzo finale o in altro, solo nei negozi fisici.